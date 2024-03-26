Властям Челябинска оказалось нечем хвастаться по итогам 2023 года

Экономика растет, мэрия – не очень: глава Челябинска отчиталась о результатах работы в 2023 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 26 марта, мэр Наталья Котова выступила перед городским парламентом с докладом об итогах работы чиновников в 2023 году.

Отчет, включая вопросы, занял около получаса – достаточно скромно, ведь ранее только основной доклад занимал не менее 40 минут.

Начала чиновница свое выступление давно уже приобретшим ритуальный характер заявлением о том, что приоритетным направлением деятельности мэрии в прошлом году было улучшение качества жизни горожан.

После чего перешла к характеристике экономического развития Челябинска. В экономике областного центра, действительно, наблюдаются достаточно позитивные изменения, в первую очередь, благодаря оживлению в оборонно-промышленном комплексе и связанных с ним производствах.

Именно это обусловило снижение безработицы на протяжении всего предыдущего года, а также рост заработной платы в отрасли. Неудивителен в связи с этим и рост оборота розничной торговли – на 22%, а также интернет-ритейла – на 36%. То есть, к этим достижениям мэрия отношения не имеет.

А вот далее г-жа Котова по привычке переключилась на бизнес меньших масштабов. Чиновница бодро отчиталась о росте числа самозанятых на 20 тысяч за год. И с гордостью отметила, что в частном предпринимательстве занято уже более 214 тысяч челябинцев. Правда, градоначальница почему-то забыла упомянуть, что городская казна ничего не имеет от получения горожанами статуса самозанятых (их налоги уходят в федеральный бюджет).

Не слишком позитивно характеризуют состояние частного бизнеса в Челябинске и невыполнение планов мэрии по сбору платежей по упрощенной системе налогообложения (в бюджет поступило 5,7 миллиарда рублей вместо 5,8 миллиарда рублей по уточненному плану). Что же касается налога по патентной системе, то здесь и вовсе провал: реальное исполнение составило 77,6 миллиона рублей при планировавшихся 205,5 миллионах и 185 миллионах рублей, собранных в 2022 году.

Кстати, бюджет Челябинска продолжает оставаться дотационным: более 60% город получает из федеральной и региональной казны. Вполне логично, что значительную часть безвозмездных поступлений муниципалитет тратит на социальные направления, а всего на социалку в 2023 году направили более 71% бюджетных средств.

За счет федеральных поступлений реализуются и наиболее масштабные инициативы. Так, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 54 двора и 8 парков и скверов. Еще 131 двор благоустроили в рамках выполнения наказов избирателей. 112 территорий – благодаря инициативному бюджетированию.

Еще один масштабный проект – «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году построили и реконструировали более 55 тысяч квадратных метров дорог и свыше 594 тысяч квадратных метров отремонтировали. При этом, дороги остаются одной из болевых точек Челябинска.

И не только те, что еще не отремонтировали. Но и те, что прошли через проект «Безопасные и качественные дороги»: каждый год общественники поднимают проблему некачественно выполненных работ, но чиновники обычно ограничиваются заверениями, что в рамках гарантийных обязательств все недочеты будут исправлены. В итоге власти отчитываются и о масштабной реализации проектов, и о работе по понуждению подрядчиков к устранению недоработок, а горожане продолжают ждать, когда же по челябинским дорогам можно будет нормально ездить.

А потому, как вынуждена была признать и сама г-жа мэр, одной из наиболее распространенных тем для жалоб горожан остается именно состояние дорог.

Хотя лидирует среди обращений челябинцев ЖКХ. Что неудивительно, если вспомнить о регулярных отключениях питьевого и горячего водоснабжения и странные истории с «добровольно-принудительным» утеплением фасадов многоквартирных домов за счет фонда капремонтов.

Интересно, что в своем отчете Наталья Котова предпочла обойти вниманием возникший в городе снежный коллапс. О нем чиновница вспомнила только после соответствующего вопроса одного из депутатов и заявила, что по итогам снежной зимы подрядные организации были оштрафованы более чем на 200 миллионов. И выразила надежду, что после уплаты таких штрафов. Подрядчики «будут впредь убирать вовремя». Судя по тому, что творится во дворах и внутри квартальных дорогах, не будут.

Впрочем, челябинские депутаты тоже решили проблемные вопросы не акцентировать: 38 парламентов признали работу городских властей в 2023 году удовлетворительной, 4 воздержались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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