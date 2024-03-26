Южноуральцу, выбросившему собаку в окно девятого этажа, вынесли приговор

Челябинцу вынесли приговор за жестокое убийство собаки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №7 Курчатовского района Челябинска признал 32-летнего местного жителя виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

Напомним, трагедия произошла 20 июля прошлого года на улице Александра Шмакова. Южноуралец выпивал в квартире своей знакомой, расположенной на девятом этаже многоквартирного дома. В какой-то момент ему не понравилось поведение хозяйской собаки, и пьяный челябинец выбросил животное в окно. О полученных повреждений собака скончалась

Суд отказал в ходатайстве потерпевшей о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube