В Киргизию пытались вывезти копии документов с персональными данными уральцев

Челябинская таможня предотвратила вывоз из страны макулатуры, содержащей персональные данные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, очередной грузовик с макулатурой задержали уральские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по региону. Бумажные отходы следовали из Екатеринбурга в Киргизию.

В ходе проверки документов и содержимого грузового отсека фуры было установлено, что в составе груза были копии документов, в том числе содержащие персональные данные.

«Одной из задач при осуществлении проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в целях осуществления функций, возложенных на таможенные органы, является предотвращение вывоза личных данных россиян за рубеж. В 2024 году мобильными группами Челябинской таможни выявлено 3 транспортных средства, груженные 66 тоннами бумажной продукции. Таможенники скрупулезно анализируют перемещаемую через границу макулатуру для исключения возможных попыток утечек сведений граждан», – рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.

Печатные материалы, содержащие персональные данные, изъяты и направлены в Роскомнадзор для принятия решения в отношении нарушителей по компетенции. Машина с грузом возвращена в Россию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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