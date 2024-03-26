500 нарушений миграционного законодательства выявили в Челябинской области за пять дней

500 нарушений выявили полицейские Челябинской области за пять дней оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в регионе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант», направленное на противодействие незаконной миграции.

В ходе рейдов сотрудниками полиции был задержан 19-летний иностранец, находившийся в федеральном розыске за совершение разбоя в Центральном районе Челябинска.

Всего за пять дней мероприятия «Нелегальный мигрант» задержано 4 мигранта, находившихся в розыске. Задокументировано пятьсот административных правонарушений и 71 факт противоправных деяний в сфере миграции, по которым возбуждено 31 уголовное дело.

Судами принято 54 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. 21 мигрант выслан в страну гражданской принадлежности и еще 102 ожидают в Центре временного содержания вступления в законную силу судебных решений о выдворении и оформления им свидетельств на возвращение на родину.

Депортировано 2 иностранца, отбывших наказания за совершение тяжких преступлений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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