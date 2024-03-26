Дорогу к детскому саду в пригороде Челябинска превратили в полосу препятствий

Родители и дети детского сада в Коркино каждый день рискуют сломать ноги, подходя к учреждению.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители Коркино возмущены последствиями ремонтных работ на тепловых сетях, проведенных нынешней зимой рядом с одним из детских садов города.

Сам ремонт делали, когда на улице было 28 градусов мороза. Ни о каком последующем благоустройстве, разумеется, не было и речи – саму бы траншею закопать. Но и с этим у коммунальщиков возникли проблемы.

Теперь подход к детскому саду завален кусками асфальта. Бывший тротуар превращен в полосу препятствий с опасными ямами.

«Жители Коркино жалуются на полное отсутствие культуры работ. После того, как сюда приехала бригада в спецовках, подход к детсаду стал опасным. Мы обратились в прокуратуру. Добиваемся, чтобы территорию привели в порядок и обезопасили детей», – уточнили общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube