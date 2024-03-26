Магнитогорцу, убившему жену и покалечившему трехмесячного сына, вынесли приговор

В Челябинской области вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве супруги и покушении на убийство сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал мужчину виновным в убийстве, а также в покушении на убийство.

Напомним, трагедия произошла днем 17 ноября 2022 года в квартире одного из домов города Магнитогорска. Пьяный южноуралец поссорился с женой и набросился на нее с ножом. Магнитогорец жестоко избил ее руками и ногами и несколько раз ударил ее ножом.

После этого он нанес колото-резаные ранения своему 3-месячному сыну. Ребенку удалось выжить, а вот его мать скончалась.

Суд приговорил магнитогорца к 22 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев.

Также с осужденного взыскано 5 миллионов рублей в счет возмещения потерпевшим причиненного морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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