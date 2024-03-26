Завотделением больницы Миасса задержали за незаконную пластическую операцию

Заведующего хирургическим отделением миасской больницы подозревают в превышении полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, заведующий хирургическим отделением больницы Миасса сделал 37-летней пациентке пластическую операцию. Помогали ему в этом его подчиненные.

Средства за проведенное лечение медик получил в территориальном фонде обязательного медицинского страхования по Челябинской области, предоставив страховщикам заведомо недостоверные сведения о лечении женщины, указав иной диагноз.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователем СК России продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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