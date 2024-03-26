Трехлетняя челябинка погибла в Таиланде

Маленькая жительница Челябинска утонула в бассейне в Таиланде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувшее воскресенье в бассейне на острове Пхукет в Таиланде. Об этом мать ребенка рассказала в социальных сетях.

По словам челябинки, ее трехлетняя дочь утонула в бассейне. Из воды ребенка достали живым, но врачи сразу предупредили родителей: шансов у девочки нет.

И все-таки мать до последнего надеялась, что ребенка можно спасти. «Мы не уверены, переживет ли она ночь. Но мы сделаем все возможное. Если сердце перестанет биться... Нам нужно качать сердце», – написала женщина на своей странице в соцсетях.

Врачи боролись за жизнь малышки около 10 часов. Но безуспешно.

В настоящее время с семьей погибшей девочки работает Генеральное консульство России в провинции Пхукет. В курсе произошедшей трагедии и власти Челябинской области. Южноуральцам будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная, заверили в правительстве региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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