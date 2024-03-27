27 марта ожидаются следующие события – Челябинск

27.03.2024, среда
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам работы Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко (медиахолдинг «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)
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10:00 Челябинск – «ЕГЭ для родителей»: история – от регистрации и инструктажа до заполнения бланков с ответами (образовательный центр №2, ул. Скульптора Головницкого, 5)
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11:00 Челябинск – Торжественное открытие обновленного стоматологического отделения на базе ГКБ №8 (пер. Артиллерийский, 2а, пом. 1)
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11:00 – 15:00 Челябинск – День кроссвордов «Умники и умницы» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Розовый Фламинго»: объемная аппликация из фетра, беседа «10 правил интернета» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Семинар «Идеальный трудовой договор» в клубе «Наш труд» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Встреча «Необычная этимология» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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16:00, 17:00 Челябинск – Литературные праздники детской книги «Книг волшебная страна в гости ждет тебя!» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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16:00 Челябинск – Вечер творчества «Я не хочу судьбу иную» к 105-лет со дня рождения поэта-песенника Алексея Фатьянова (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Встреча клуба «Пробуждение» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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18:30 Челябинск – Фестиваль моды «Платье города 2024» (театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Искусств, 1)
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