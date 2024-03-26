«Магнитка» проигрывает второй подряд матч четвертьфинала Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в гостях уступил «Спартаку» из Москвы – 0:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большую часть матча обе команды играли в достаточно закрытый хоккей.

В итоге ни в первом, ни во втором периоде счет открыть не удалось.

Лишь к середине третьей двадцатиминутки, москвичи добились успеха: на 49-й минуте встречи Ансель Галимов подоспел к срикошетившей после удара Даниила Иванова шайбе и отправил ее в пустой угол ворот магнитогорцев.

После этого команды стали играть в более открытый хоккей. В последней пятиминутке магнитогорцам удалось создать несколько острых моментов, однако на 58-й минуте уральская команда осталась в меньшинстве.

В итоге «Спартак» одержал очень нужную для себя победу – 1:0, и сравнял счет в четвертьфинальной серии – 2:2.

Следующий матч серии пройдет в Магнитогорске 28 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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