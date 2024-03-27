Челябинцы два года пытаются выжить в доме с крышей-решетом

В Советском районе Челябинска жильцы двухэтажки два года живут с протекающей крышей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители дома в Советском районе Челябинска два года затыкают дырки в потолке тряпками и отжимают воду.

«Двухэтажный дом на улице Локомотивной, 30 трещит по швам. Крыша дома сгнила, а управляющая компания отказалась от них. А у жителей верхних этажей начал разваливаться потолок от сырости», – рассказывают общественники.

Челябинцы придумали свой способ хотя бы на время останавливать потопы: тряпками затыкают гигантские дыры, через которые в квартиры льется вода. Сейчас, когда все тает, менять импровизированные «заглушки» приходится почти каждый час.

«Администрация Челябинска знает о проблеме, но бездействует. Одна из пенсионерок, ветеран труда, обратилась на прямую линию с Владимиром Путиным», – рассказали активисты.

После выезда на место общественники направили обращение в прокуратуру, Следственный комитет и к главе Челябинска с просьбой назначить управляющую компанию и привели крышу в порядок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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