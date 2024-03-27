В поселке под Кыштымом южноуралец пытался поджечь здание администрации

Кыштымские полицейские задержали мужчину, который пытался поджечь административное здание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в поселке Северный.

Мужчина попытался поджечь здание, в котором располагаются администрация поселка, магазин и библиотека.

В ходе расследования выяснилось, что к произошедшему мог быть причастен 38-летний ранее судимый местный житель. По версии следствия, южноуралец поссорился с супругой и решил поджечь здание, где она работала. Он облил его легковоспламеняющейся жидкостью, попытался поджечь зажигалкой, но не смог, после чего сбежал.

Мужчину задержали сотрудники полиции и доставили в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств. Следственным отделом МО МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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