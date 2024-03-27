На Южный Урал обрушилась непогода

Южноуральских водителей предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, сегодня, 27 марта, вечером и завтра, 28 марта, в регионе ожидается облачная погода, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, ночью и утром в отдельных районах туманы.

Ветер южный, ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 2 градусов до плюс 3 градусов, днем плюс 2-7 градусов по Цельсию.

28 марта в отдельных районах гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица).

Водителей призывают быть внимательными и осторожными.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube