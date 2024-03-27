Садовые маршруты Челябинска и пригородов можно будет отследить на онлайн-картах

В Челябинске готовят к запуску сезонные маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 26 апреля на линию выйдут межмуниципальные садовые маршруты.

«Все автобусы межмуниципальных садовых сезонных маршрутов, отправляющиеся из Челябинска, будут подключены к ГЛОНАСС. Это позволит обеспечить отображение автобусов на Яндекс.картах и других картографических сервисах для удобства пассажиров», – рассказали представители ведомства.

О работе всех межмуниципальных садовых маршрутов в 2024 году пассажирам будет сообщено дополнительно в апреле текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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