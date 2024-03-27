На Урале разработали технологию производства биоразлагаемых масел

Уральские исследователи нашли применение использованному растительному маслу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», биоразлагаемое моторное масло может применяться для сельскохозяйственной техники. Технологию производства разработали ученые ЮУрГУ.

По словам разработчиков, первоначально они ставили задачей создание смазочных масел для замещения импортных аналогов. Однако на выходе получили более эффективных и экономично расходуемый материал.

При этом в качестве исходных материалов можно выступать использованное в общепите растительное масло. К нему добавляется разработанная учеными присадка, и на выходе получается эффективный смазочный материал, пригодный для применения в сельскохозяйственной технике.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube