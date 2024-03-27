Инфляция в Челябинской области приближается к восьми процентам

Цены на Южном Урале растут быстрее, чем в среднем по России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, в феврале текущего года годовая инфляция в регионе ускорилась до 7,74% после 7,68% в январе. Это выше показателя по Уральскому федеральному округу (7,08%) и по стране в целом (7,69%).

Годовой рост цен преимущественно ускорился из-за роста издержек производителей и поставщиков ряда непродовольственных товаров при сохранении высокого потребительского спроса, а также эффекта низкой базы февраля прошлого года в ценах на отдельные виды электроники и техники для дома, отмечают представители регулятора.

Интересно, что годовой темп прироста цен на продовольственные товары в феврале снизился до 8,57% после 8,67% в январе, что преимущественно обусловлено расширением предложения отдельных продуктов питания.

В частности, из-за наращивания производства тепличных овощей в целом по стране увеличилось предложение свежих помидоров в торговых сетях. В итоге годовой рост цен на томаты замедлился.

Увеличение по сравнению с прошлым годом поставок основными странами-импортерами способствовало тому, что в феврале цены на апельсины в годовом сопоставлении росли не так сильно, как месяцем ранее.

Модернизация производства на крупной региональной птицефабрике привела к росту выпуска куриных яиц в Челябинской области. Вслед за этим и годовые темпы удорожания этого продукта уменьшились.

А вот непродовольственные товары в феврале были выше, чем годом ранее, на 4,29%, в январе – на 3,83%.

«Издержки производителей и поставщиков продолжили расти. Многие предприятия повысили зарплаты с целью привлечения и удержания работников. Выросли и расходы на логистику. Поскольку спрос по-прежнему был высоким, производители и продавцы переносили возросшие издержки в цены товаров. В результате ускорился годовой рост цен на медицинские товары, моющие и чистящие средства, парфюмерию и косметику, а обувь в годовом сопоставлении в феврале дешевела менее заметно, чем месяцем ранее», – отмечают в ЦБ.

Годовая динамика цен на средства связи и ряд электроприборов для дома во многом обусловлена статистическим эффектом низкой сравнительной базы прошлого года. Так, в феврале 2023 года эти товары заметно подешевели после налаживания цепочек импортных поставок. В феврале 2024 года их предложение существенно не изменилось, при этом спрос на электронику и технику для дома был сравнительно высоким за счет роста заработных плат в регионе. Соответственно, такого снижения цен в текущем году уже не было, а отдельные товары даже подорожали. Это привело к тому, что в годовом сопоставлении цены на смартфоны, телевизоры и холодильники в феврале этого года снижались не так сильно, как в январе, а ноутбуки и электропылесосы в феврале стали дороже, чем год назад (в январе были дешевле).

Цены на услуги в феврале были выше, чем год назад, на 10,87%, в январе – на 11,21%.

В феврале прошлого года число доступных направлений для отдыха за пределами страны было ограничено. В этом году их география расширилась, увеличилось и количество рейсов. При этом спрос населения на зарубежные туристические поездки практически не изменился. Это способствовало тому, что в месячном исчислении в феврале этого года услуги зарубежного туризма дорожали менее заметно, чем годом ранее. Как следствие, в годовом сопоставлении рост цен на них замедлился.

Челябинск, Виктор Елисеев

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