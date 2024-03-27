Антимонопольщики подтвердили сговор при торгах по обеспечению питанием школ Челябинска

Комиссия УФАС подтвердила сговор между челябинскими чиновниками и Уральским комбинатом питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комиссия Челябинского УФАС России установила факт сговора при проведении в 2021 году 18 конкурсов по организации горячего питания в 106 школах. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Напомним, рассмотрение дела начали в конце декабря прошлого года. Общая сумма трехлетних контрактов составляла более 2 миллиардов рублей.

Внимание антимонопольщиков привлекли совместные конкурсы на оказание услуг по организации питания, проведенные в феврале-марте 2021 года. При этом условия конкурсных документаций были сформулированы таким образом, что победителем торгов в закупках могло стать только АО «Уральский комбинат питания».

Как отметили в ведомстве, группы заказчиков формировались по территориальному принципу. При этом у каждой школы определены разные характеристики оказания услуг: приемы пищи, график оказания услуг и льготные категории детей. Кроме того, школам не было никакой необходимости в заключении соглашения на три года, как прописывалось в контрактах. В итоге часть контрактов пришлось расторгнуть до окончания срока в связи с изменением количества учащихся и лимитов бюджетных средств.

Но и это еще не все. Так, совместные конкурсы школ привели к завышению начальной цены контрактов, и, соответственно, увеличению размера обеспечения заявок. Начальная цена определялась не на основании предложений компаний о цене услуг, а по данным комитета по делам образования. Наконец, школы не принимали решения о совместных конкурсах и заключениях трехлетних контрактов – такие указания им дали в комитете по делам образования Челябинска.

По итогам рассмотрения дела комиссия УФАС признала, что комитет по делам образования города Челябинска и АО «Уральский комбинат питания» заключили антиконкурентное соглашение.

Материалы дела переданы должностному лицу Челябинского УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении виновных в нарушении антимонопольного законодательства лиц к административной ответственности.

Напомним, год назад руководство одной из школ обратилось в полицию с жалобой на действия фирмы, занимающейся организацией питания в челябинских школах. По их словам, компания вынуждает заключить с ней договор и, в противном случае, грозит серьезными неприятностями «на уровне городской администрации». Эта компания была образована на базе организации, некогда учрежденной городским комитетом по управлению имуществом, а возглавляет ее бывший руководитель КУИЗО.

Поскольку школа отказалась подчиниться давлению, неприятности, действительно, случились: учебному заведению запретили пользоваться столовой.

В мэрии тогда заявили, школа имеет право выбора поставщика питания для детей: она может либо провести аукцион, либо, в отдельных случаях, заключить контракт с единственным поставщиком.

Чиновники утверждали, что отказ в пользовании столовой связан не с тем, что руководство школы выбрало поставщика самостоятельно, а с тем, что с этой компанией нет договора. И отказ был временный: комитет по делам образования просто запросил дополнительные документы у школы для экспертной оценки.

Однако история на этом не закончилась: один из челябинских депутатов обратился в УФАС с просьбой провести проверку соблюдения законодательства при проведении закупок, связанных с организацией горячего питания и поставками продуктов в учреждениях образования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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