Челябинский олигарх не смог оспорить национализацию своих активов

Апелляция признала законным возврат государству акций группы ферросплавных заводов законной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об изъятии в в собственность государства акций ЧЭМК, «Кузнецких ферросплавов» и Серовского завода ферросплавов.

В удовлетворении жалобы компании «Эталон» и бизнесменов Юрия и Людмилы Антиповых отказано.

Напомним, 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области принял решение передать государству акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы», контролировавшиеся супругами Антиповыми через компанию «Эталон».

Иск о национализации Генпрокуратура подала в начале февраля. Основанием для этого стали нарушения при приватизации и переход предприятий под фактический контроль резидентов недружественных государств.

Напомним, «развод» челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям Урало-Сибирской металлургической компании – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально не перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

16 февраля в ходе визита в Челябинск президент России Владимир Путин поддержал инициативу по переносу ЧЭМК за границы Челябинска. Позднее стало известно о закрытии на предприятии электродного производства к 1 марта текущего года.

После решения суда о национализации ферросплавных активов Антиповых Генеральная прокуратура РФ направила в Арбитражный суд Челябинской области иск к Юрию Антипову, его супруге Людмиле и их сыну Михаилу, а также АО «Компания Эталон», требуя признать недействительным соглашение о прощении долга, заключенное в 2022 году между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» и Юрием Антиповым. А также потребовала взыскать с предпринимателей 25,8 миллиарда рублей, от выплаты которых это соглашение его избавило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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