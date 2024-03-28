28 марта ожидаются следующие события – Челябинск

28.03.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Особенности приемной кампании и правила ЕГЭ в 2024 году» (медиахолдинг «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Заседание законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)
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13:00 Челябинск – Дни истории на Южном Урале» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный читальный зал)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Экскурсия «Добро пожаловать на планету Библиотека» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» для горожан старшего поколения (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» для горожан старшего поколения (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Встреча «Цыганские напевы» в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Создание книжной закладки с элементами макраме» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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17:00 Челябинск – Литературный салон «Самая обаятельная и привлекательная» к 75-летию со дня рождения Ирины Муравьевой (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Лекция, посвященая Федору Михайловичу Достоевскому в необычных для нас его ипостасях: художника, зрителя, критика (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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