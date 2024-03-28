В Челябинской области дороги заволокло туманом

Из-за дождя и тумана на Южном Урале ухудшилась обстановка на дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, на территории региона местами идут осадки в виде дождя, на дорогах ограничена видимость из-за тумана.

Напомним, ранее Гидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий на Южном Урале.

Сегодня, 28 марта, в области ожидается облачная погода, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, ночью и утром в отдельных районах туманы.

Ветер южный, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2-7 градусов по Цельсию.

28 марта в отдельных районах гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица).

Водителей призывают быть внимательными и осторожными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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