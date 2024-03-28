В Челябинской области налоговика будут судить за продажу информации

В Челябинской области перед судом предстанут бывший сотрудник Федеральной налоговой службы и посредник в передаче взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника контрольно-аналитического отдела ИФНС, обвиняемого в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих налоговую тайну, и получении взятки, а также 55-летнего местного жителя, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве.

В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудник налоговой службы в период с августа 2019-го по март 2023 года получил через посредника 450 тысяч рублей. За это он сообщал представителю коммерческой организации о движении денежных средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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