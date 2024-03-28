Участок автодороги М-5 между Челябинском и Миассом станет полностью четырехполосным

Трасса М-5 от Челябинска до Миасса станет полностью четырехполосной уже в этом году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Управления дорог «Южный Урал», последние 10 километров федеральной автодороги между Челябинском и Миассом будут переведены в четырехполосное исполнение: строительные работы на участке капитального ремонта трассы М-5 «Урал» от 1780 до 1790 километра планируется завершить в июне текущего года.

«В данный момент производится устройство водопропускных труб и установка осевого и бокового барьерного ограждения, расчищается полоса отвода. При наступлении устойчивых положительных температур возобновятся работы по устройству дорожной одежды и укреплению обочин, в том числе на участке разворотной петли на 1784-1785 километрах трассы», – уточнили представители ведомства.

Наружное электроосвещение, а это более километра новых линий, будет установлено до конца ноября 2024 года: работа в условиях горной местности в очень сжатые сроки диктует высокую интенсивность всех процессов.

Ожидается, что время в пути из Челябинска в Миасс сократится благодаря введенному четырехполосному участку минимум на полчаса. В настоящее время интенсивность дорожного движения на данном направлении составляет до 23 тысяч автомобилей в сутки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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