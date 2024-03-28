Южный Урал вошел в число анти-лидеров рейтинга социального благополучия

Челябинская область провалилась на семь ступеней в рейтинге социального благополучия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область заняла 30-е место Индекса социального благополучия за 4 квартал 2023 года, формируемого Фондом развития гражданского общества.

Рейтинг регионов РФ составляется на основании данных Росстата по отношению средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни (фиксированный набор продовольственных и непродовольственных товаров, а также минимально необходимых услуг на одного человека в месяц). Фонд назвал регионы, занявшие первые 35 мест (так как у шести регионов оказались парные показатели, в список вошли 38 субъектов Российской Федерации).

И позиция Челябинской области выглядит не слишком выигрышно.

На начало 2024 года средняя заработная плата в регионе составляла, по официальным данным, 75 тысяч 548 рублей (31-е место). Это в 3,88 раза больше минимальной стоимости жизни (19 тысяч 454,5 рубля). С этим показателем Южный Урал вместе с Оренбуржьем делит 30 строчку рейтинга.

Хуже позиции только у Липецкой, Новгородской областей, Хабаровском крае, Курской области и Башкирии.

По сравнению с индексом по итогам третьего квартала Южный Урал потерял семь позиций (тогда регион занимал 23 место). Это второй результат по динамике падения. Челябинскую область опередил лишь Башкортостан, опустившийся сразу на 11 строчек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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