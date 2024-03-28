Блогер, наводивший страх на челябинские кафе, получил строк

Блогеру, терроризировавшему челябинские кафе, вынесли приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 25-летнего блогера Альфреда Джавадова виновным в хулиганстве и причинении средней тяжести вреда здоровью.

Напомним, в марте 2022 года челябинец начал вести блог, в котором рассказывал о своих посещениях кафе и ресторанов города. При этом вел он себя во время визитов вызывающе: обвинял в использовании некачественных продуктов, волосах в блюдах. Оплачивать свои счета блогер отказывался, грозя карами российского закона и ссылаясь на Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Свои выходки южноуралец объяснял заботой о правах клиентов. Видео своих визитов он выкладывал в своем блоге.

Последней каплей стала ссора молодого человека с хозяином одного из ресторанов, во время которой челябинец выстрелил бизнесмену в лицо из газового пистолета. Произошло это 18 ноября, предприниматель написал заявление в полицию. Но о каких-либо действиях правоохранителей после этого он не слышал.

Бизнесмен обратился к журналистам. После этого руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков лично поручил проверить информацию, и 17 декабря 2022 года блогера задержали.

На прошлой неделе в суде прошли премия по уголовному делу. Государственный обвинитель потребовал приговорить челябинца к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Сегодня, 28 марта, челябинца приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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