Районы Челябинска потеряли самостоятельность

Южноуральский парламент поставил точку в истории семи внутригородских муниципалитетов Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, депутаты регионального парламента утвердили закон о преобразовании города Челябинска из городского округа с внутригородским делением в городской округ.

Напомним, в 2014 году был принят закон «О статусе Челябинского городского округа», согласно которому в городе сформировали автономные районные советы муниципальных депутатов, избираемые в ходе прямых выборов. И уже эти советы делегируют своих представителей в городскую Думу.

Главной целью реформы называли четкое разграничение полномочий и их финансовое обеспечение. Горожане неоднократно заявляли, что реформа себя не оправдала. Но чиновники и депутаты долгое время утверждали обратное. До тех пор, пока в районных советах не стало расти число «независимых» и оппозиционных депутатов. Особого влияния на принятие решений последние не оказывали, но активно освещали неудобные для чиновников проблемы или вопросы, которые властям не хотелось бы выносить на слишком яркий свет. В общем, создавали всяческие неудобства.

А тут еще и федеральный тренд переменился: начатый в первой половине 2010-х эксперимент по превращению региональных «столиц» в мини-подобия Москвы и Санкт-Петербурга решили сворачивать, и в тех городах, где, как и в Челябинске, ввели двухуровневую систему управления, заговорили о возврате к привычному единоначалию.

В общем, у челябинских властей оказалось достаточно причин для пересмотра своего отношения. И быстро нашлись инициативные городские депутаты, выступившие с предложением отказаться от внутригородских районов как самостоятельных (как оказалось, только формально) муниципальных единиц.

Законодательную инициативу вынесли на публичные слушания, которые и прошли достаточно мирно 12 июля прошлого года. А уже в сентябре законопроект направили в региональный парламент.

Сомнений в его принятии не было. Но утверждать документ не торопились – благо, времени до следующих выборов городской Думы было достаточно. Законопроект прошел все необходимые стадии, и в ходе сегодняшнего заседания его приняли.

«Срок полномочий представительных органов Челябинска и внутригородских районов заканчивается в сентябре 2024 года. Федеральный законодатель отводит на процесс преобразования шесть месяцев. Если закон будет принят сегодня, мы сможем сформировать представительный орган Челябинска, исходя из новых реалий, без досрочного прекращения полномочий представительных органов», – заявил спикер городского парламента Андрей Шмидт.

Законопроект был принят в первом и третьем чтениях, исключая второе чтение.

Согласно принятому закону, город Челябинск наделяется статусом городского округа, срок полномочий Челябинской городской Думы первого созыва – пять лет. В ее состав буду входит 37 человек, которых будут избирать напрямую по одномандатным округам.

Полномочия администрации и глав внутригородских районов прекращаются с 1 октября 2024 года; советов депутатов внутригородских районов – со дня первого заседания Челябинской городской Думы первого созыва. Срок избрания депутатов Челябинской городской Думы устанавливается не позднее второго воскресенья сентября 2024 года, а главы города – в течение трех месяцев со дня первого заседания Челябинской городской Думы первого созыва. Изменения в Устав города Челябинска необходимо внести до 20 июня 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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