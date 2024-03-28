Холдинг южноуральского олигарха оштрафовали на реке Сухой Курасан

Группу «ЮГК» оштрафовали за нарушения экологического законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, в суд надзорное ведомство обратилось по результатам выездной проверки по жалобам на работу одной из фабрик АО «ЮГК» (принадлежит вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области по экологии Константину Струкову).

Ранее южноуральцы неоднократно обвиняли предприятие в загрязнении рек Курасан и Сухой Курасан.

В ходе внеплановой проверки специалисты Росприроднадзора установили, что компания самовольно заняла пруд на реке Сухой Курасан, не выполнила обязанность по подаче заявки на постановку на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, золотодобытчики не проводили мониторинг поверхностных вод пруда на реке Курасан (ежеквартально необходимо отбирать пробы.

Также ведомство выяснило, что предприятие размещает отходы на земельных участках и проводит земляные работы в береговой полосе, водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе реки Сухой Курасан. И нарушает правила охраны водных объектов, следствием чего стало загрязнение реки Сухой Курасан. Наконец, компания не вела учет движения отходов «шлак сварочный».

Советский районный суд Челябинска признал АО «ЮГК» виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube