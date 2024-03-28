Генпрокуратура «реанимировала» бизнес-империю «Ариант» в рамках иска о возврате государству миллиардов рублей

Челябинский бизнесмен Александр Аристов стал соответчиком в иске, предъявленном генпрокуратурой его бывшему бизнес-партнеру.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области, Генеральная прокуратура Росси уточнила размер требований, предъявляемых челябинскому бизнесмену Юрию Антипову, его жене Людмиле, сыну Михаилу, а также акционерному обществу «Компания Эталон» в рамках иска о признании недействительным соглашения о прощении долга, заключенного между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» и Юрием Антиповым.

Изначально надзорное ведомство требовало взыскать с семьи предпринимателей 25,8 миллиарда рублей. Теперь сумма требований выросла до 105 миллиардов рублей. А в число соответчиков включены ООО «Группа компаний Ариант», Александр Аристов, его супруга Людмила, а также их дочь и зять Елена и Александр Кретовы.

Напомним, ранее Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и компании «Кузнецкие ферросплавы». В феврале текущего года суд удовлетворил иск, 13 марта ценные бумаги ЧЭМК официально закрепили за государством.

Ранее эти металлургические активы через АО «Компания Эталон» контролировало семейство Антиповых. Они перешли предпринимателям после раздела Урало-Сибирской металлургической компании между двумя соучредителями – Александром Аристовым и Юрием Антиповым.

«Развод» между челябинскими бизнесменами продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям группы предприятий – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

Но еще до ликвидации с финансами УСМК творились несколько странные вещи. Так, согласно отчетности УСМК, на конец 2021 года Юрию Антипову были выданы займы на 19,9 миллиарда рублей, а также начислены по займам проценты в сумме 1,55 миллиарда рублей. В 2022 году бизнесмен получил новые займы на 1,23 миллиарда рублей, кроме того, на него был переведен долг по займу сына Сергея на сумму 2,23 миллиарда рублей. Но в итоге между УСМК и Юрием Антиповым был заключен договор прощения долга на общую сумму в 25,8 миллиарда рублей. Так что на конец 2022 года бизнесмен не имел задолженности перед холдингом.

Эту сумму сначала и заявила к возврату Генпрокуратура. Но теперь надзорное ведомство оценивает размер незаконного обогащения в 105 миллиардов рублей. А в счет взыскания требует изъять в пользу государства ООО «Группа компаний Ариант» 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», а также 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод», которым владеет АО «Компания Эталон».

«Требование об обеспечении иска мотивировано незаконным акционированием акционерных обществ «Серовский завод ферросплавов», «Челябинский электрометаллургический комбинат», «Кузнецкие ферросплавы», последующим незаконным обогащением ответчиков за счет государства путем вывода с предприятий денежных средств для их использования, в том числе для приобретения иных активов, в том числе акций (долей) ООО «Катав-Ивановский литейный завод», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», – комментируют в арбитражном суде.

Сегодня, 28 марта, суд удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер в отношении перечисленных компаний.

Челябинск, Виктор Елисеев

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