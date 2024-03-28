В Челябинске арестовали 48-летнего южноуральца, изнасиловавшего 19-летнюю девушку

Житель Чебаркуля арестован за преступление против половой неприкосновенности молодой челябинки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, меру пресечения в отношении 48-летнего жителя Чебаркуля, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера, избрал Ленинский районный суд.

По версии следствия, днем 24 марта нетрезвый южноуралец под благовидным предлогом попросил впустить его в квартиру, расположенную в Ленинском районе, где жила 19-летняя девушка. Там он затащил челябинку на кухню и, запугав, надругался над ней. На следующий день его задержала полиция.

Выяснилось, что задержанный приехал из Чебаркуля, где живет с семьей. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни.

Ленинский районный г.Челябинска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube