Челябинец попал под трамвай. Мужчина лишился ступни

В центре Челябинска трамвай наехал на пешехода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла вчера, 27 марта, в 22:24 на улице Степана Разина.

По предварительным данным, 49-летняя женщина-вагоновожатый, управляя трамваем №5, совершила наезд на пешехода, переходившего пешеходный переход.

43-летнего челябинца госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи вынуждены были ампутировать ему ступню. Возможно, дорогу мужчина переходил на красный сигнал светофора.

По факту ДТП начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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