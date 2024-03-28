«Металлург» вновь выходит вперед в четвертьфинале Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене в очередном «валидольном» матче все-таки одолел «Спартак» из Москвы – 5:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорцы с самого начала атаковали соперника и в первом периоде буквально размотали гостей.

Счет открыл Данила Юров на 8-й минуте встречи – 1:0 в пользу хозяев. На 12-й минуте Денис Зернов с подачи Романа Канцерова увеличил отрыв – 2:0. А за 52 секунды до перерыва Данила Юров оформляет дубль – 3:0.

Однако во второй двадцатиминутке спартаковцы выровняли игру. Хотя и она еще не предвещала «вальдольной» концовки. Более того, на 35-й минуте матча Даниил Вовченко делает счет 4:0 в пользу «Магнитки». Впрочем, менее чем через три минуты москвич Михаил Мальцев сокращает отставание – 1:4.

В третьем периоде гости не собираются упускать оказавшуюся у них в руках инициативу. На 49-й минуте встречи Герман Рубцов забрасывает еще одну шайбу в ворота хозяев. А на 52-й минуте помогавший ему в этом Павел Порядин заставляет уже по-настоящему напрячься магнитогорских болельщиков – 3:4.

Но на 55-й минуте Егор Коробкин ставит победную точку – 5:3, «Металлург» одерживает победу.

Счет в серии становится 3:2 в пользу магнитогорцев. Следующий матч, который может стать решающим, пройдет 30 марта в Москве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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