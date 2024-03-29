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Пятница, 29 марта 2024, 05:27 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

29 марта ожидаются следующие события – Челябинск

29.03.2024, пятница

  • 09:00 Челябинск – Семейные старты первого этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)

  • 10:00 – 19:00 Челябинск – Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (ЦМТЧ, пр. Ленина, 35)

  • 11:00 – 15:00 Челябинск – День секретов: книжные бродилки «Кот в мешке» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

  • 14:00 – 17:00 Челябинск – Квиз «День рождения Золушки» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

  • 14:00 Челябинск – ЛитОбоз «ПроЧЧти»: читаем книгу Анне-Катрине Вестли «Мама, папа, бабушка, восемь детей и грузовик» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

  • 16:00 Челябинск – Встреча любителей аниме «Ho-kago tea time» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова)

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