На Южный Урал обрушилась непогода. Движение на границе с Курганской областью ограничено, на границе с Башкирией – затруднено

Из-за непогоды водители на Урале испытывают серьезные сложности

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями на автодорогах региона местами образовался гололед.

«В настоящее время в районе горнозаводской зоны Ашинского района, на участке трассы М-5 на границе с Башкирией движение затруднено в обе стороны, – рассказали представители ведомства. – Парк дорожной техники подрядных организаций, в том числе с соседних участков, направлен для обработки и расчистки дорожного покрытия».

Утром на границе Челябинской области и Башкирии вводилось временное ограничение движения. Позднее его сняли. Однако ситуация на дорогах, по-прежнему, остается сложной. По словам очевидцев, из-за гололеда большегрузные автомобили не в состоянии продолжать движение, на границе с республикой образовалась пробка.

Сложности отмечаются и на границе Челябинской и Курганской областей. «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (резкое понижение температуры, снег, метель) 29 марта 2024 года с 9:00 минут по местному времени вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс: км 12 – км 259 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск; км 125 – км 356 автодороги Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган», – сообщают представители Госавтоинспекции.

Ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые автомобили, перевозящие тяжеловесные и крупногабаритные грузы, легковые такси.

Ориентировочное время окончания ограничения движения – 13:00 пятницы, 29 марта. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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