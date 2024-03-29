Автобус №125 «Челябинск – Копейск» выходит на измененный маршрут

Межмуниципальный маршрут, объединяющий Челябинск и Копейск, с понедельника выйдет на удлиненный маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 1 апреля маршрут автобуса №125 «Копейск (вокзал) – Челябинск (железнодорожный вокзал)» переходит на регулируемый тариф и меняет трассу движения.

В настоящее время автобус следует от железнодорожного вокзала Челябинска по улице Свободы, проспекту Ленина, улице Рождественского и Копейскому шоссе в областном центре, а также проспекту Победы и улице Ленина до вокзала Копейска.

После изменений маршрут будет следовать по улицам: Сутягина, Ленина, Калинина, проспект Славы, Карла Маркса, Гольца, проспект Победы, Копейское шоссе, Рождественского, проспект Ленина, Свободы.

«20 автобусов малого класса будут ходить каждые 7-14 минут в будни и каждые 10-15 минут в выходные, – рассказали представители учреждения.

В машинах перевозчика должна быть обеспечена возможность оплаты проезда по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. Также они должны отображаться в сервисах «2ГИС», «Яндекс.Карты».

Первый рейс – в 5:50 ежедневно.

Последний рейс – в 22:00 ежедневно.

В ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры по выбору перевозчика.

С 1 ноября автобусы малого класса планируется заменить автобусами среднего класса с повышенными требованиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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