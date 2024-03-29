В Челябинске маршрутчик сбил пенсионерку на пешеходном переходе

На северо-западе Челябинска маршрутка въехала в переходивших дорогу пассажиров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 29 марта, в Курчатовском районе областного центра. Момент ДТП зафиксировала камера уличного наблюдения.

Около 10 часов у остановки общественного транспорта микроавтобус, перевозивший пассажиров, сбил пожилую челябинку.

Судя по видео, пешеходы начали переходить дорогу после того, как на светофоре загорелся зеленый свет. Водитель маршрутки, видимо, слишком поздно начал тормозить, и автомобиль выехал на «зебру», где сбил одного из пешеходов. 71-летней челябинке была оказана медицинская помощь.

Подробности ЧП устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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