Экс-тренер «Трактора» возглавит ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» пригласил Анвара Гатиятулина на должность главного тренера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Сибирь», новосибирский клуб достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером.

«Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин, – уточнили представители «Сибири». – В настоящее время ведется обсуждение условий контракта. Официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей».

Напомним, Анвар Гатиятулин – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Тренером в системе ХК «Трактор» начал работать в 2010 году, придя в одноименную хоккейную школу. В 2012-2015 годах возглавлял молодежную команду системы «Белые медведи», дважды завоевав со своими подопечными «бронзу». В 2015 году стал исполняющим обязанности главного тренера «черно-белых», после чего «Трактор» начал выбираться из кризиса, начавшегося после завоевания серебряных медалей в сезоне 2012-2013 годов и последовавшей за этим распродажей практически всех ведущих игроков.

Итогом руководства клубом Анвара Гатиятулина стала «бронза» сезона 2017-2018 годов. Однако, тогдашнее руководство команды затянуло с предложением главному тренеру продления контракта. В результате, Гатиятулин ушел в тренерский штаб питерского СКА, а «Трактор» рухнул в затянувшийся кризис, сопровождавшийся лихорадочной сменой главных тренеров.

Вновь главным тренером «Трактора» он стал в мае 2020 года. В первом сезоне после возвращения Гатиятулина «черно-белые» заняли третье место в Восточной конференции, но не смогли преодолеть сопротивление уфимского «Салавата Юлаева» в четвертьфинале плей-офф конференции. В последовавшем за ним сезоне 2021-2022 годов челябинцы дошли до финала Восточной конференции, выбив все тех же уфимцев в полуфинале. Уступив в финале магнитогорскому «Металлургу», челябинцы довольствовались бронзовыми медалями чемпионата.

Однако результат выступления команды в следующем оказался провальным: челябинские хоккеисты не сумели пробиться в плей-офф чемпионата, заняв в итоге 9-е место в Восточной конференции КХЛ.

Начало сезона 2023-2024 годов также вызвало критику болельщиков и недовольство руководство клуба. Челябинский клуб проиграл 8 из 15 первых матчей, а из одержанных семи побед трех добился лишь в овертайме. Точку в пребывании Анвара Гатиятулина на посту главного тренера «Трактора» поставил проигрыш на домашней арене уфимскому «Салавату Юлаеву»: 4 октября прошлого года «черно-белые» уступили гостям со счетом 0:4. В тот же день в клубе заявили об отставке главного тренера.

ХК «Сибирь» из Новосибирской области в текшем сезоне занял 10-е место в таблице Восточной конференции. Из 68 встреч сибиряки выиграли 23 игры (три из них – в овертайме), набрав 67 очков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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