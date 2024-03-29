Король коренных новозеландцев призвал уравнять в правах китов и людей

Монарх маори призвал наделить китов такими же правами, что и у людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», король маори (коренные жители Новой Зеландии) Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII выступил в четверг, 28 марта, со страстным призывом предоставить китам те же юридические права, что и людям. Об этом пишет издание Phys.org.

Величественным морским млекопитающим должны быть предоставлены неотъемлемые права человека, такие как наличие здоровой окружающей среды, чтобы позволить восстановить их популяции, считает монарх.

«Звучание песни нашего предка стало слабее, и его среда обитания находится под угрозой, вот почему мы должны действовать сейчас», – сказал король публичном заявлении, с которыми выступает крайне редко.

Монарх выразил уверенность, что наделение китов индивидуальным статусом послужит «покровом защиты нашего таонга (сокровища), нашего предка – китов».

Декларация была опубликована совместно с верховным вождем соседних островов Кука Травелом Ту Арики.

«Ранее Новая Зеландия приняла законы, предоставляющие правовой статус таким природным объектам, как реки и горы, которые важны для народа маори, – напоминает издание. – Вулкан Маунт-Таранаки и река Вангануи, расположенные на Северном острове Новой Зеландии, рассматриваются маори как предки и имеют духовное значение. Им обоим была дарована индивидуальность в 2017 году».

Челябинск, Виктор Елисеев

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