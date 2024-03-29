Из завостановками – в растениеводы: новое бюджетное учреждение Челябинска вышло в свет

Челябинское МБУ «Горзеленхоз» провело первые публичные работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 29 марта, прошла презентация первых работ по обрезке деревьев от нового муниципального предприятия – МБУ «Горзеленхоз».

Сотрудники учреждения в присутствии журналистов и заместителя главы города Александра Астахова провели опиловку на улице Василевского в Ленинском районе областного центра.

Это первое появление на публике представителей нового учреждения. «Планируется, что «Горзеленхоз» будет содержать зеленые насаждения в парках, скверах, общественных пространствах. Также специалисты будут помогать дорожным и коммунальным подрядчикам, чтобы вдоль улично-дорожной сети и на дворовых территориях также соблюдались все правила по уходу. Кроме того, учреждение будет осуществлять содержание городских лесов: обеспечивать их пожарную безопасность и акарицидную обработку, проводить лесовосстановительные работы», – рассказали представители городских властей.

Для дальнейшего озеленения территории города рассматривается вопрос создания питомника древесно-кустарниковых и декоративных культур для выращивания посадочного материала, отвечающего требованиям государственных стандартов, уточнили в мэрии.

Напомним, тема воссоздания муниципального предприятия, решающего проблему озеленения не только на стадии обустройства клумб и высадки деревьев и кустарников, но и при последующем уходе за зелеными насаждениями, периодически выходила в публичную плоскость на протяжении, по крайней мере, последнего десятилетия. Вызвано это было, среди прочего, многочисленными скандалами, связанными с действующей ранее схемой.

До сих пор озеленением занимались подрядные организации, выигравшие контракт на оказание услуг, предложив наименьшую цену. При этом, когда дело доходило до реализации контрактных обязательств, у подрядчика далеко не всегда хватало финансов и компетенций для выполнения качественных работ. Это не раз вызывало критику со стороны горожан.

В 2022 году мэр Челябинска Наталья Котова заявила о планах создания муниципальной организации, которой можно было бы передать весь фронт работ. Тогда чиновница заявила, что новое учреждение появится уже в январе-феврале 2023 года. Но обещанного пришлось ждать еще год.

МБУ «Горзеленхоз» появился в феврале текущего года. Новую структуру власти учреждать не стали, а просто переименовали существующее с 2018 года МБУ «Служба эксплуатации остановок общественного транспорта г. Челябинска». Тогда же в ЕГРЮЛ сменился основной вид деятельности учреждения: на смену «деятельности транспортной вспомогательной» пришло «предоставление услуг в области растениеводства».

Свою работу организация начала с санитарной и формовочной обрезки деревьев по улице Василевского. В прошлом году функцию заказчика подобных работ выполняло МБУ «ЭВИС». Теперь его сменил «Горзеленхоз». Вероятно, МБУ «ЭВИС», курирующий среди прочего функционирование объектов благоустройства, займется, в свою очередь, и вопросами эксплуатации остановочных комплексов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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