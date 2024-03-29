Внезапно: челябинские чиновники оказались в рядах борцов с глобальным потеплением

Ученые заявили, что высадки деревьев ускоряют глобальное потепление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к столь неожиданным выводам пришла международная группа исследователей, проанализировав, как именно высадка деревьев, типичных для той или иной местности, влияет на отражающую способность земной поверхности.

Напомним, деревья давно считаются зелеными «легкими» планеты, а масштабные высадки зеленых насаждений до сих пор являются повсеместно признанным направлением экологического активизма и одним из способов борьбы с глобальным потеплением.

Однако исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications, позволяет взглянуть на проблему под другим углом.

Ученые разделили карту мира на несколько десятков субрегионов. Каждому из них присвоили усредненное значение отражающей способности. При этом при создании рабочей модели исследователи исходили из того, что деревья, типичные для конкретного региона, будут и при новых посадках выживать чаще и в большем количестве, а нетипичные для субрегиона – чаще гибнуть.

В итоге модель показала, что при прочих равных практика высадок деревьев усиливает тенденцию потепления, а не снижает ее. При этом ученые не оспаривают того факта, что древесные культуры связывают значительный объем углекислого газа. Однако, они отражают максимум 20% солнечных лучей, а зачастую – и того меньше. В то же время, отражающая способность, например, травяного покрова – десятки процентов.

Посчитав, сколько углекислого газа поглощают деревья и сколько его прибавляется за счет снижения отражающей способности земной поверхности из-за высадок, исследователи установили, что каждый квадратный километр «нового» леса увеличивает объем углекислого газа медианно на 12 тысяч тонн.

При этом в сухом климате, где мало облаков, отрицательный эффект от лесопосадок незначителен, так как здесь слишком много солнца, и даже небольшое увеличение растительности играет положительную роль. С другой стороны, невелик он и в экваториальных зонах, так как там, наоборот, солнечные дни выпадают редко. А вот Россия как раз попадает в пояс климатических зон, где новые посадки деревьев существенно снижают отражательную способность земной поверхности.

Это открытие ученых, казалось бы, позволяет иначе посмотреть на действия мэрии Челябинска, известной среди горожан своей нелюбовью к лесу. Здесь можно вспомнить и многочисленные попытки отдать тот или иной кусок городского леса под очередную стройку, и весьма благодушное отношение чиновников к засыхающим деревьям, высаженным в рамках программ благоустройства. И сотни, если не тысячи, деревьев, уничтоженных во время дорожных работ.

Ведь теперь подобные действия (или бездействие) городских властей можно расценить не как пренебрежение собственными обязанностями, а как самоотверженную борьбу с глобальным потеплением.

Правда, благодаря такой «борьбе» место деревьев занимает асфальт. А он обладает еще меньшей отражающей способностью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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