30 марта – 1 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

30.03.2024, суббота
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09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих (парк «Северо-западный» Курчатовского района, ул. Захаренко, 17/1; «Городская лыжная база», ул. Лесопарковая, 2а; «Экопарк», ул. Молдавская, 10)
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10:00 – 19:00 Челябинск – Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (ЦМТЧ, пр. Ленина, 35)
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11:00 Челябинск – Подготовка к Тотальному диктанту 2024 (Центр межкультурных коммуникаций, ул. Цвиллинга, 61)
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11:00 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Отборочный этап чемпионата по чтению вслух «Открой рот» (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Лекторий «История древнерусской архитектуры» (X-XVII вв.). Тема лекции: «Дивное узорочье XVII века» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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14:00, 16:00 Челябинск – Аудиоспектакль-променад «От крепости к театру», театрализованная прогулка поможет его участникам познакомиться с историей города, совершив пешую прогулку по центральным улицам (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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14:00 – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Создание книжной закладки с элементами макраме» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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17:00 Челябинск – Литературный салон «Самая обаятельная и привлекательная» к 75-летию со дня рождения Ирины Муравьевой (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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18:00 Челябинск – Шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду» (Ледовая арена «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)
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