На Южном Урале исчезают путаны

На Южном Урале исчезают жрицы любви.

Как сообщили РИА «Новый День» в судебном департаменте Челябинской области, в 2020 году к ответственности за занятие проституцией (статья 6.11 КоАП РФ) привлекли лишь одну женщину. С тех пор в городе подобные случаи не регистрируются.

В Челябинске за тот же период число привлеченных к ответственности «ночных бабочек» сократилось на 95%: в минувшем году их было всего четверо.

Челябинск, Софья Артемьева

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