Челябинский радиозавод «Полет» меняет руководство

На челябинском радиозаводе «Полет» меняют руководство.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле прошлого года Дмитрий Довженко сменил на посту генерального директора Александра Нестерова (которого через несколько месяцев задержали в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий).

В феврале стало известно, что радиозавод «Полет», входивший в концерн «Вега» (структура «Ростеха»), сменил владельца. А с 1 апреля предприятие возглавит новый руководитель. По информации источников, на этот пост назначен бывший заместитель директора Калужского завода телеграфной аппаратуры Алексей Науменко.

Челябинск, Софья Артемьева

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