Челябинка заплатила за встречу с женихом 5,5 млн рублей

57-летняя жительница Челябинска отдала 5,5 миллиона рублей за встречу с женихом из Германии.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД о Челябинской области, с мужчиной челябинка познакомилась в октябре 2021 года в одном из мессенджеров: он рассказал, что живет в Германии, увидел ее фото в социальных сетях и решил познакомиться. Через некоторое время он собрался приехать в Челябинск, но у него возникли денежные трудности, и «иностранный жених» попросил денег у «невесты».

Та, разумеется, не отказала, однако у виртуального возлюбленного «началась черная полоса», поэтому пришлось высылать еще и еще.

Сначала челябинка тратила личные сбережения, затем начала оформлять кредиты и продавать имущество, доставшееся в наследство от покойного мужа. В общей сложности обманутая женщина перевела аферисту около 5,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Аферисту, если его найдут, грозит до 10 лет лишения свободы.

Челябинск, Софья Артемьева

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