«Магнитка» выходит в полуфинал плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл в решающем матче четвертьфинала Кубка Гагарина «Спартак» из Москвы – 3:0.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы не оставили хозяевам ни единого шанса на продолжение борьбы.
Открыли счет магнитогорцы на 18-й минуте встречи – Роман Канцеров завершил розыгрыш Дмитрия Силантьева и Дениса Зернова.
Вторая шайба оказалась в воротах «Спартака» уже в конце второго периода – на 38-й минуте отличился Денис Зернов, безошибочно распорядившийся шайбой, полученной от Дмитрия Силантьева – 2:0.
На 50-й минуте встречи Никита Михайлис поставил точку не только в сегодняшней игре, но и в шестиматчевой серии – 3:0 в пользу «Металлурга», и магнитогорцы одерживают победу в серии со счетом 4:2.
В полуфинале «Магнитка» встретится с еще одним уральским клубом – «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
Челябинск, Виктор Елисеев
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