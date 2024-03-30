Определились все участники 1/2 финала Кубка Гагарина

По итогам матчей субботы определились соперники «Трактора» и «Автомобилиста».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 30 марта, ярославский «Локомотив» в гостях в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ обыграл омский «Авангард» со счетом 2:0.

В итоге ярославцы одержали победу в серии со счетом 4:3.

Магнитогорский «Металлург» также играл на выезде – с московским «Спартаком». Уральцы не оставили москвичам шансов, выиграв со счетом 3:0. По итогам шестиматчевой серии магнитогорцы одержали верх – 4:2.

Таким образом, определились все участники полуфиналов Кубка Гагарина.

Ярославский «Локомотив» сыграет с «Трактором» из Челябинска. Первый матч состоится 2 апреля в Ярославле.

«Металлургу» предстоит противостояние с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Первая встреча пройдет 3 апреля в Магнитогорске.

Отметим, что три из четырех клубов, вышедших в полуфинал Кубка Гагарина представляют Урал и Восточную конференцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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