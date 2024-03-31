В Челябинске закрывается троллейбусное движение в Металлургический район

В Челябинске с 1 апреля закрывается троллейбусное движение в Металлургический район.

Как сообщил РИА «Новый День» Организатор перевозок Челябинской области, троллейбусы ? и 14 маршрутов не будут ходить по Свердловскому проспекту от Комсомольского проспекта до перекрестка улиц Румянцева и Байкальской с 00:00 1 апреля до 05:00 5 июня. Это связано с реконструкцией контактной сети.

В этот период маршрут троллейбус №7 будет таким: Молдавская – Чичерина – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Свердловский проспект – АМЗ.

В обратную сторону: АМЗ – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Чичерина – Молдавская.

Маршрут троллейбуса №14: Парк Гагарина – проспект Ленина – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина (в обе стороны).

До Металлургического района можно будет добраться автобусами №10к, 15, 31, 71, а также трамваями №3, 14, 20.

Челябинск, Софья Артемьева

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