Лысьвенские металлурги установили исторический рекорд

«ММК-ЛМЗ» поставил рекорд по производству и отгрузке продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2023 году Лысьвенский металлургический завод (входит в Группу ПАО «ММК») впервые в своей истории выпустил свыше 300 тысяч тонн металлопроката с защитными покрытиями, в том числе более 50 тысяч тонн проката с премиальными видами покрытий.

Весь минувший год завод работал с максимальной загрузкой производственных мощностей. «Коллектив добился впечатляющих показателей по увеличению производства и реализации продукции. Три месяца подряд мы фиксировали рекордные объемы месячного производства. На пике, в октябре, отгрузка готовой продукции составила 31 тысячу 800 тонн», – рассказал директор «ММК-ЛМЗ» Алексей Кузнецов.

Всего же за год предприятие произвело и реализовало 303 тысячи тонн оцинкованного металлопроката и проката с полимерными покрытиями, что более чем на треть превышает показатель 2022 года (223 тысячи тонн). На столь значительный рост повлиял не только возросший спрос на продукцию, в первую очередь в строительной отрасли, но и меры по поддержанию бесперебойной работы агрегатов в условиях полной загрузки. Средства, вложенные в предыдущие годы в модернизацию оборудования, способствовали снижению простоев в 2023 году и выходу на объем в 30 тысяч тонн производимой в месяц продукции. Сыграли роль и меры по улучшению планирования производства, организации оптимальной отгрузки и логистики подачи машин и вагонов.

«ММК-Лысьвенский металлургический завод» фокусируется на развитии премиальной продукции – высокомаржинальном прокате с декоративным покрытием SteelАrt, а также металлопрокате со сморщенным (текстурированным) покрытием. Спрос на эту продукцию непрерывно растет.

За год с небольшим количество рисунков SteelАrt выросло с 12 до более чем сорока. Среди освоенных в прошлом году рисунков «Ясень», «Кедр», «Рябина», «Клен», «Береза», «Вишня», «Ольха» и другие. Все рисунки выпускаются как с текстурированным покрытием, так и с покрытием 3D. Один из рисунков, созданных в прошлом году, – «Стальной жемчуг» – имитация нержавеющей стали. Гладкий, с низким блеском, он может быть использован для производства холодильников и внутренней отделки помещений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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