Популярный маршрут, соединяющий Челябинск с пригородом, меняет маршрут

Автобус №300 в Челябинске меняет схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 1 апреля автобус №300 «Челябинск (Северные ворота) – Большое Баландино» переходит на регулируемый тариф и меняем трассу движения.

Ранее маршрут работал по нерегулируемому тарифу, и штрафы для перевозчика за несоблюдение расписания и числа транспортных средств не были предусмотрены, напомнили представители учреждения. Перевод на регулируемый тариф призван улучшить контроль выполнения транспортной работы, мотивируя перевозчика повышать качество обслуживания пассажиров, считают в ОГКУ. А пассажиры смогут отслеживать движение автобусов на онлайн-картах, оплачивать проезд банковскими, транспортными картами и пользоваться пересадочным билетом.

5 автобусов малого класса будут ходить каждые 25 минут ежедневно.

Первый рейс из Большого Баландино – в 06:15, а от Северных ворот – в 06:53 ежедневно.

Последний рейс из Большого Баландино – в 20:00, а от Северных ворот – в 21:08 ежедневно.

Обслуживать маршрут будет перевозчик ИП Осинский Дмитрий Владимирович. Оперативную информацию по маршруту можно получить в будни c 8 до 17 часов по телефонам: +7 351 737-90-48, +7 351 945-12-36, а после 17 часов в будни, в выходные и праздники – +7 351 737-92-73, +7 912 899-07-95.

Для поездок до Стройкомбината можно совершить пересадку на автобусе №43.

Челябинск, Виктор Елисеев

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