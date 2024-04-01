Челябинский аэропорт перешел на летнее расписание

Челябинский аэропорт имени Курчатова перешел на летнее расписание.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе аэропорта, самыми востребованными остаются линии Челябинск – Москва и Челябинск – Санкт-Петербург.



На московском направлении в аэропорт Шереметьево полеты будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия», во Внуково – авиакомпания «Победа».



Рейсы в Санкт-Петербург заявили авиакомпании «Россия», «Победа» и «Смартавиа».



Южные направления представлены рейсами в Сочи и Минеральные Воды.

В Сочи заявлены рейсы у авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Победа», «Северный Ветер/Икар», «Смартавиа», «НордСтар», «Аэрофлот»; в Минеральные Воды – «Азимут».



На летний период возобновляются полеты в Махачкалу.



Межрегиональные перевозки будут выполняться в Новосибирск, Красноярск, Казань, Волгоград, Норильск, Нижневартовск, Самару, Новый Уренгой, Нижний Новгород, Сургут, Ханты-Мансийск и Калининград.



На международных воздушных линиях в апреле завершится программа полетов на остров Пхукет, а с конца апреля заявлен старт рейсов в Анталью. Это направление начнут обслуживать три авиакомпании: Turkish Airlines, Southwind Airlines, Азур Эйр, а с мая добавятся рейсы Corendon Airlines.

В рамках СНГ будут действовать маршруты в Душанбе, Худжанд, Ош и Ереван.

Кроме того, с 3 апреля открывается новое направление – в Баку.

Челябинск, Софья Артемьева

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