В России введен режим блокировки просроченных и нелегальных товаров

В Российской Федерации с 1 апреля вводится режим блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первом этапе механизм начал действовать в отношении табака, а также разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов. При сканировании маркировки на кассе программное обеспечение магазина обращается к реестру оператора государственной системы маркировки «Честный знак» для получения сведений о товаре.

Согласно постановлению правительства РФ, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным в ноябре прошлого года, разрешительный режим будет поэтапно внедряться в 13 группах товаров, подлежащих маркировке. Кроме табака и пива в список вошли молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

Кроме того, поставлен вопрос о маркировке строительных материалов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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