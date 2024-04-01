В Челябинской области женщины с ребенком несколько дней сидели взаперти в своем доме из-за проблем с замком

Помощь южноуральским спасателей понадобилась двум женщинам с маленьким ребенком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, к спасателям Локомотивного отряда обратились за помощью пожилые женщины, которые на несколько дней оказались заперты в своем доме.

Прибыв на место, сотрудники поисково-спасательной службы обнаружили, что из-за поломки замка железная входная дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри. В доме на долгое время остались без помощи две пожилые женщины и маленький ребёнок.

По словам «пленниц», запасы продуктов позволили продержаться без выхода на улицу какое-то время, однако через два дня, поняв, что надежды на помощь окружающих не дождаться, они решились позвонить спасателям.

При помощи слесарного инструмента спасатели разблокировали металлическую дверь и починили замок, предупредив впредь быть внимательней и при первых признаках поломки или «капризах» замка – заменить механизм.

Челябинск, Виктор Елисеев

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